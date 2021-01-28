22 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki genç, AK Parti üyesi olarak rozet taktı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan gence İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen törenle Artvin Milletvekili Erkan Balta tarafından parti rozeti takıldı.
"Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Partili yapıyorum" diyerek esprili bir şekilde gence rozetini takan Milletvekili Erkan Balta, "Kardeşimiz ailecek AK Partili aslında fakat bugün resmi olarak AK Partili yapıyoruz" diyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.