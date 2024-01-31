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Yaşam 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu
Yaşam

22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-31 02:53:00 -

Çankırı’da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında bulundu.

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.’nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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