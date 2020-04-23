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Yerel

22 yaşındaki Afgan, İstanbul'da feci şekilde öldürüldü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 22 yaşındaki Afgan genç evinde boğularak öldürüldü.

2020-04-23 15:09:00 -
22 yaşındaki Afgan, İstanbul'da feci şekilde öldürüldü

22 yaşındaki Afganistanlı Friba H. 9 Nisan'da Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Friba H.'nin öldürülmeden önceki 10 gün içerisinde evine giriş çıkış yapmadığını belirledi. Bu süre içerisinde Friba H.'nin evine gelen Burhan A. (49) , Afganistan uyruklu Nazela M.(21) ile Friba H.'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu Muhammed Y.'nin (21) farklı zamanlarda eve giriş çıkış yaptıkları tespit edildi. Eve farklı zamanlarda geldikleri belirlenen 3 şüpheli 18 Nisan günü gözaltına alındı.

Şüpheliler verdikleri ifadelerde birbirlerini suçlarlarken, Nazela M.'nin verdiği ilk ifadede farklı kimlik kullandığı ve üzerindeki cep telefonunun Friba H.'ye ait olduğu tespit edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan A. ve Muhammed Y. adli makamlarca serbest bırakılırken, Nazela M. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Nazela M.'nin Friba H.'nin oturduğu apartmana giriş ve çıkış yaptığı görülüyor.

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