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Sağlık 22 Temmuz korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var güncel
Sağlık

22 Temmuz korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var güncel

Korona vakası arttı mı? Koronavirüs salgınında vaka sayıları artışa geçti. Bu sebeple vatandaşlar günlük verileri daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Günlük korona vakası | Bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:24:00 -
22 Temmuz korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var güncel

Koronavirüs salgınında vakalar artıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar günlük tabloyu yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

22 Temmuz korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var güncel

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

10-16 Temmuz Türkiye Haftalık Kovid-19 tablosu da yayımlandı. Buna göre, bu haftada toplam 1 milyon 608 bin 670 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 295 kişi yaşamını yitirdi, 36 bin 377 kişi iyileşti, hasta sayısı 3 bin 748 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 552 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,7, yatak doluluk oranı 48,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 62,1, ventilatör doluluk oranı ise 26,3 oldu.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373, toplam vefat sayısı 50 bin 450 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın, aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

Yeni vaka sayılarının iki haftada iki katına çıktığına işaret eden Koca, "Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9 bin 586 olan vaka sayısını geriletelim" ifadesini kullandı.

Hangi illerde korona vakaları arttı? En çok vaka hangi illerde?
Hangi illerde korona vakaları arttı? En çok vaka hangi illerde?

Sağlık

Hangi illerde korona vakaları arttı? En çok vaka hangi illerde?

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