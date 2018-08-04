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22 Pakistanlı mülteci kamyon kasasında yakalandı

İstanbul’da 22 Pakistanlı mülteci, balık istifi seyahat ettikleri kamyon kasasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:26
22 Pakistanlı mülteci kamyon kasasında yakalandı

Olay, Gaziosmanpaşa’da bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir vatandaşın hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki 34 BF 5094 plakalı kamyonun olduğu yere geldi. Polis ekipleri kamyonda yaptığı incelemeler sonucunda, kamyonun kasasına Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 22 kişi ile karşılaştı.

2 BİN 500 DOLAR’A YUNANİSTAN'A GÖTÜRÜLÜYORLARDI

Öte yandan polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, kamyon şoförünün Pakistanlı mültecileri yaklaşık 2 bin 500 dolar karşılığında Yunanistan’a götürüleceği öğrenildi.

Eyüp Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan 22 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Kamyon şoförü ise sorgusu yapılmak üzere gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:26
  1. pakistanlı mülteciler
  2. kamyon kasasında yakalandılar
  3. kaçak göçmenler
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