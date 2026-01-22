  • İSTANBUL
İSLAM 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (22.1.2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٩) اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
(٥٠) وَمَٓا اَمْرُنَٓا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(49) Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

(50) Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter.

Kamer Suresi, 54/49-50)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Her şeyin Allah Teâlâ tarafından bir ölçüye veya takdire göre yaratılmış olması, “her şeyin hikmetin gereklerine uygun biçimde, sağlam, belli bir düzen ve denge içinde” yahut “Allah’ın ezelî ilminde mâlûm ve kayıtlı olan şekle göre” mânalarıyla açıklanmıştır (Zemahşerî, IV, 48-49).

Bu ifade, devamında yer alan “buyruğunun tek ve göz açıp kapayıncaya kadar olup bitmesi” ifadesiyle birlikte değerlendirilerek burada Cenâb-ı Allah’ın iradesini belirleyecek veya etkileyecek hiçbir güç bulunmadığı gibi, O’nun için zaman, mekân vb. faktörlerin söz konusu olmadığına ve kudretine sınır düşünülemeyeceğine vurgu yapıldığı söylenebilir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Yarıncılar, ertleyenler helâk oldu.”

Kaynak: Müsned, I/139

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

1
