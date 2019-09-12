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22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Kocaeli’de yapıldı

KOCAELİ(İHA) – Isı bilim ve tekniği açısından yenilikçi, ileri mühendislik uygulamaları hakkındaki bilim adamlarınca ortaya koyulan son araştırma bulgularının paylaşıldığı22.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:40
22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Kocaeli’de yapıldı

KOCAELİ(İHA) – Isı bilim ve tekniği açısından yenilikçi, ileri mühendislik uygulamaları hakkındaki bilim adamlarınca ortaya koyulan son araştırma bulgularının paylaşıldığı22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Kocaeli’de düzenlendi.


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği ile ASHRAE Türkiye Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen “22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi” Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, çevre kirliliği ve küresel ısınma konularının dünyanın en önemli sorunları arasında olduğunu belirterek bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalar olduğunu kaydetti.


Isı bilim ve tekniği açısından yenilikçi, ileri mühendislik uygulamaları hakkındaki bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu en son araştırma bulgularını paylaşmak amacıyla düzenlenen kongreye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, ASHRAE Türkiye Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Onat, firma temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve alanlarında uzman konuklar katıldı.


Açılışta kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Enerji dünyanın en önemli konularından birisi. Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi konular günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer alıyor. Dünyanın bu sorunlarına yönelik düşünmemiz ve çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu tür kongrelerde de dünyadaki en son gelişmeler ile birlikte ne tür çözümler üretilebileceği ele alınıyor” dedi.


Diğer açılış konuşmalarında Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, dernek ile ilgili bilgiler verirken ASHRAE Türkiye Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Onat ise ASHRAE’yi tanıtıcı bir konuşma gerçekleştirdi. Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk ise kongre ile ilgili bilgiler verdi. Üç gün sürecek olan kongrede 293 bildiri ve 7 poster sunulacak. Bu yıl ilk defa uluslararası olarak düzenlenen kongrede ısı ve kütle transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği, yakıtlar ve yanma, soğutma teknolojileri, enerji ekonomisi ve yönetimi, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma, enerji dönüşümü ve depolanması, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, mikro ve nano boyutta uygulamalar, alternatif ve temiz enerji teknolojileri, enerji hasadı ve enerji ve çevre konuları ele alınacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:40
  1. bilim
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