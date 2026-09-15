22 ilde fiyat manipülasyonu operasyonuna Ziraat Odası Başkanı'ndan destek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyona üretici cephesinden destek geldi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, "Bu bir başlangıç, milat olsun inşallah. Bundan sonra devlet daha fazla kontrol yaparsa hem çiftçi para kazanır, malı değerlendir, hem de vatandaş daha ucuz fiyatlara daha sağlıklı ürün alır" dedi.

Fiyat manipülasyonunun çiftçinin, üreticinin, özellikle yaş sebze ve meyve üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Çelikoğlu, Eskişehir'de 10 liraya çıkan domatesin İstanbul halinde 30, pazarda 50 liraya satıldığını anlattı. Kentin ürettiği malın İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehre gittiğini, çiftçinin maliyetine çalışırken aracının "korkunç rakamlar" kazandığını dile getirdi.

Sahte irsaliye ve aracı şirket iddiası

Aradaki farkı kendi bilgi ve araştırmalarına dayandıran Çelikoğlu, "Araştırdığımıza göre, bildiğimize göre, çiftçiden 10 liraya aldıkları malı sahte irsaliyelerle daha yüksek almış görünüp kendi aracı şirketleriyle, 2-3 şirkete el değiştirtip, halde veya mağazalarda yüksek fiyatlara satıyorlar" ifadesini kullandı.

Operasyonun daha sıklaştırılarak, daha sıkı takiplerle sürmesini isteyen Çelikoğlu, devlete teşekkür etti. Çiftçinin ve üreticinin şu anda 1 lira kazanmadan çalıştığını, domatesin 3-4 senedir aynı fiyata satıldığını, malın üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye "afaki rakamlara" ulaştığını söyledi.

Aracıların mazot zammını gerekçe göstermesine de değinen Çelikoğlu, İstanbul'a kadar bir seferde 150 litre yakıt yakıldığını, 10 lira zam gelse 1500 lira fark edeceğini, çiftçinin ise her gün mazot yaktığını anlattı. "Onlar hep kendilerinden yana yontuyorlardı" diyen Çelikoğlu, devletin başladığı işlemi genişleterek sürdürmesi ve fiyat oyunlarının önüne geçmesi temennisini dile getirdi.

Eskişehir üreticisinin mağdur olduğunu vurgulayan Çelikoğlu, domatesin ellerinden 10, biberin 20, dolma biberin 20-25 liraya çıktığını, pazarda ise fiyatların 50-80 lirayı bulduğunu aktardı. Televizyonda İstanbul pazarında dolma biberin 80 liraya satıldığını gördüğünü belirten Çelikoğlu, "Ya bu biber Eskişehir'den 25 liraya çıkıyor, oraya varıncaya kadar özel kiralık arabayla mı gidiyor?" diye sordu.

Pancar ve mısırda taban fiyat beklentisi

Çelikoğlu, gündemlerindeki bir diğer konunun pancar ve mısır taban fiyatı olduğunu söyledi. Pancar fabrikasının 2-3 gün sonra alıma başlayacağını, Adana'da mısır biçiminin başladığını, Eskişehir'de ise ürünün kuruma evresine geçtiğini aktardı.

Devletten beklentilerinin çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi olduğunu belirten Çelikoğlu, mazot fiyatının 50-55 liradan 96-97 lira, 100 lira bandına dayandığını söyledi. Sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçinin rahat nefes alabilmesi için, çiftçiyi tatmin edecek taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. Devletten, sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz bu."