22 bin tır ve 5 bin uçak dolusu silah ne olacak?

DEAŞ bitti, çekileceğiz" açıklamasının ardından gözler ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silahlara çevrildi. Washington daha önce DEAŞ'la mücadele bitince ağır silahların geri alınacağı sözü vermişti.

2017 yılının haziran ayında artan silah sevkiyatlarına Türkiye'nin tepki göstermesi üzerine açıklama yapan Pentagon Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, "ABD Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları PYD/PKK'dan geri alacak" demişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Erdoğan arasında 24 Kasım 2017 yılında yapılan görüşmede de bu silahlar gündeme gelmişti. Erdoğan'ın tepkisi üzerine Trump, 'silahların toplanacağı' sözünü vermişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de 1 Şubat'ta aynı minvalde ifadeler kullanmıştı. Hatta konu, haziran ayındaki Münbiç görüşmelerinde de masaya yatırıldı. Türk ve Amerikan heyetleri, silahların terör örgütünün elinden alınması konusunda mutabakata vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığının görüşmenin ardından "YPG terör örgütünün elindeki silahlar alınacak" demişti.

Suriye kuzeyindeki PKK'lı teröristlere ABD tarafından ilk kapsamlı sevkiyat 2014 yılında yapıldı. Hatta o dönem havadan atılan cephanenin bir kısmı PKK'ya bir kısmı da DEAŞ'a gitti. ABD ordusu, o günden bugüne toplamda 22 bin TIR ve 5 bin kargo uçağı dolusu silah, araç, teçhizat ve cephaneyi terör örgütüne teslim etti. Bu miktarda cephanenin en az 60 bin kişilik bir orduyu donatabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Trump'ın "DEAŞ'ı yendik. Suriye'den çekiliyoruz" dediği şu günlerde, PKK'ya verilmiş silahların akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Türkiye'ye bu konuda birçok sözler veren ABD'nin silahları toplayıp toplamayacağı merak konusu.

ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdikleri arasında birçok modern orduda bile olmayan silahlar bulunuyor. Terör örgütüne sevk edilen mühimmat ve teçhizat arasında ağır zırhlı savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, kamyona monte edilmiş çoklu roketatarlar, lazer güdümlü anti-tank roketleri gibi sistemler bulunuyor. İşte PKK/PYD/YPG'ye verilen silah ve ekipmanlar...

TANK VE ZIRHLILAR Humvee (zırhlı personel taşıyıcı-ZPT), IAG Guardian (ZPT), M1117 (zırhlı müdahale aracı-ZMA), MT-LB (ZPT), BTR-60 (ZPT), BMB-1 (ZPT), OT64-A (ZPT), T-72 (ZMA), T55-A (ZMA).

ROKETATARLAR Kamyona monte edilmiş BM-21 Grad tipi 122 milimetrelik çoklu roketatar

HAVAN VE ANTİ-TANK 60 mm havan, 82 mm havan, M120 havan, FGM-148 (Javelin tank avcısı), 9M113 Konkurs (tank imhası için güdümlü füze), BGM-71 TOW (zırhlı araç ve tank imhası için güdümlü füze), MILAN (anti-tank füzesi), 9M111 Fagot (anti-tank füzesi), 9M133 Kornet (anti-tank füzesi), AT-4 (anti-tank füzesi), RPG-7 (roket), M79 Osa (roketatar). SPG-9 (tank ve zırhlı araç karşıtı geri tepmesiz tüfek).

UÇAKSAVAR VE TÜFEKLER PKM (makineli tüfek), AK-47 'Kaleşnikof' (piyade tüfeği-PT), FN-FAL (PT), M-16 (PT), Zastava M93 (keskin nişancı tüfeği-KNT), SVD Dragunov (KNT), Zagros-Şer (KNT), PSL (KNT), DshK-Doçka (hafif uçaksavar), ZU/23-2 (hafif uçaksavar).

EKİPMANLAR AN/PAS (gece görüşlü termal dürbün), DJI Phantom (keşif İHA'sı), AN/PVS-7B (gece görüş cihazı), AN/PEQ-2 (hedef işaretleyici, aydınlatıcı).

Kaynak: Yeni Şafak