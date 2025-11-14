  • İSTANBUL
Son Haberler

Aktüel

22 bıçak darbesiyle öldürdü! Şoke eden olay: Olayın meydana geliş sebebi şaşırttı....

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
22 bıçak darbesiyle öldürdü! Şoke eden olay: Olayın meydana geliş sebebi şaşırttı....

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Gökay S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü (69) 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Şok eden olayın meydana geliş sebebi şaşırtıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gökay S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü (69) 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

YAŞLI ADAMI SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

Olayın meydana geliş sebebi şaşırtı: "ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ"

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül'ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

