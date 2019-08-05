22 aylık bebek lüks restoranda zehirlendi!

Fransa'da lüks bir restoranda elma suyu yerine bulaşık deterjanı servis edilince, 22 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Perşembe günü meydana gelen olaydan sonra doktorlar tarafından uyutulan ve durumu şu an stabil olan Elisabeth bebek yemek borusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. 22 aylık Elisabeth cumartesiden beri makine yardımıyla nefes alıyor.

Babasının verdiği bilgiye göre Elisabeth "yabancı maddeyi" kustuğunda elbisesine bulaştı ve elbisesini yaktı.

Yapılan soruşturmaların, elma suyu yerine zehirli nasıl bir maddenin servis edilmiş olabileceğini ortaya çıkarması bekleniyor.

Gurme restoran yaşanan olaydan sonra güvenlik prosedürlerinin derhal yenilendiğini ve bunun kamuya daima açık olduğunu bildirdi.

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