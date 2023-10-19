  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 218 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar!
Aktüel

218 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:15:00 - 2023-10-19 09:18:06
218 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar!

Ağrı'da 218 kilo kurbağa ve kasa kasa salep soğanı ile yakalanan 6 kişiye 1 milyonu TL'yi aşkın para cezası verildi.

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan ve salep soğanı toplayan 6 şahsa 1 milyon 465 bin 890 Türk Lirası para cezası kesti. Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Temmuz-Ekim 2023 döneminde, Biyokaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefet suçundan 3 olaya müdahale edilerek 6 şahsa 1.465,890 TL idari yaptırım uygulanmış olup; olaylarda 218 kilo canlı kurbağa, 27 adet kasa ve 5,556 kilo Salep soğanı ele geçirilerek Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23