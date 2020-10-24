  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 217 milyon TL sahipsiz kaldı
Ekonomi

217 milyon TL sahipsiz kaldı

Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin adet hesapta 217 milyon lira kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:33:00 -
217 milyon TL sahipsiz kaldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin tüm çağrıları ve süre uzatımına rağmen, unutkan mudiler bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lirasını bıraktı.

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devrediliyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş ve hak sahipleri tarafından aranmayan hesapların TMSF'ye devri gerçekleştirildi. Söz konusu devir için son tarih haziran ayının 15'i olarak belirlenmişti. Ancak Fon, tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerin mağdur olmaması için bu süreyi 15 Eylül'e ertelediğini duyurmuştu.
Fonun tüm çağrılarına ve süre ötelemesine rağmen, hesaplarda yine milyonlarca lira unutuldu.

30 bin mudi parasını çekti

Alınan bilgiye göre, bankalar tarafından ocak ayı başından ağustos sonuna kadar zamanaşımı listeleri ilan edilirken, bu kapsamda TMSF'ye devredilen toplam hesap sayısı 1 milyon 44 bin oldu.

Bu hesapların muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) karşılığı da yaklaşık 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TMSF’ye devredilen hesaplar bireysel ve kurumsal hesaplar olarak bir ayrıma tabi olmazken, çoğunluğunu bireysel hesaplar oluşturdu.

Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF'ye devredilmeden önce çekti.

2011'den bu yana TMSF'ye 1 milyar 185 milyon lira devredildi

TMSF'ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.
Bu yıl TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti.

Son 10 yılda TMSF'ye devredilen hesap adedi ve zaman aşımı tutarı verileri şöyle:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay