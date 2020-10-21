21.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَوْمَ تُبْلَى السَّرَٓائِرُۙ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır."



"İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı."

(Târık Suresi, 9 -10)



TEFSİRİ:

“Sırların ortaya döküleceği gün” ise kıyamet günüdür. 9. âyet kıyamet gününde insanların inançları, niyetleri, sırları ve bütünüyle yapıp ettiklerinin ortaya çıkacağını ve bunlardan Allah’ın huzurunda sorgulanacağını;

10. âyet ise âhirette insanın kendisini Allah’ın hükmettiği cezaya karşı koruyacak bir gücü ve yardımcısının bulunmayacağını ifade etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 598

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allahım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla!"



(Müslim, Zikir, 70)