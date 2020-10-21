21.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَٓائِرُۙ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍۜ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır."
"İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı."
(Târık Suresi, 9 -10)
TEFSİRİ:
“Sırların ortaya döküleceği gün” ise kıyamet günüdür. 9. âyet kıyamet gününde insanların inançları, niyetleri, sırları ve bütünüyle yapıp ettiklerinin ortaya çıkacağını ve bunlardan Allah’ın huzurunda sorgulanacağını;
10. âyet ise âhirette insanın kendisini Allah’ın hükmettiği cezaya karşı koruyacak bir gücü ve yardımcısının bulunmayacağını ifade etmektedir.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 598
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Allahım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla!"
(Müslim, Zikir, 70)