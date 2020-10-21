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İSLAM 21.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-21 07:11:00 -
21.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تُبْلَى السَّرَٓائِرُۙ    فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır."

"İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı."

 (Târık Suresi, 9 -10)                

TEFSİRİ:

“Sırların ortaya döküleceği gün” ise kıyamet günüdür. 9. âyet kıyamet gününde insanların inançları, niyetleri, sırları ve   bütünüyle yapıp ettiklerinin ortaya çıkacağını ve bunlardan Allah’ın huzurunda sorgulanacağını;

 10. âyet ise âhirette insanın kendisini Allah’ın hükmettiği cezaya karşı koruyacak bir gücü ve yardımcısının   bulunmayacağını ifade etmektedir.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 598

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allahım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi     bildiğin bütün günahlarımı bağışla!"

(Müslim, Zikir, 70)

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