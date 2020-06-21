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İSLAM

21.06.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-06-21 05:28:00 -
21.06.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۜ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Namazı kılın, zekâtı verin.

 Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz.

 Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür."

 (Bakara Suresi - 110)   (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

Bir önceki âyette verilen mesajdan sonra burada müslümanlara, kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da arttırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine, müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekâtlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükâfatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte; her şeyi gören ve bilen Allah’ın, yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır (hayır kavramı hakkında genişbilgi için bk. Bakara 2/215).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 187-188

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir."

(Müslim, Mesâcid 261-262)

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