21.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...21 Haziran 2019 Cuma 03:38
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
"Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır.
Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tastamam vermek için böyle yapmıştır."
(Ahkaf Suresi, âyet:19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
İyiler de kötüler de tek dereceli değildir; iyiliğin ve kötülüğün hem nicelik hem de niteliğine göre sahipleri derecelendirilmiş, ceza ve ödülleri de bu derecelere göre verilmiştir ve verilecektir. Böylece hiçbir kimsenin zerre kadar hakkı zayi edilmemiş, her şey karşılığını bulmuştur.
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
"Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir..."
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