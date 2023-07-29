21. yüzyılın en büyük keşfi

Günümüz teknolojisi, gelişmenin önünde duran bazı engelleri barındırıyor. Dün ise Güney Kore’de teknolojiye çağ atlatacak yeni bir keşif yapıldı. Öyle ki proje ekibinin Nobel Ödülü almasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. İşte bu ekip tarafından geliştirilen LK-99 adlı süper iletken malzemenin özellikleri ve teknolojide çağ atlamamızı sağlayacak önemi…

LK-99: 21. yüzyılın mucizesi!

Güney Kore’de 6 kişilik bir ekip (Fizik profesörleri) alışageldiğimiz gibi -273 derecede değil, oda sıcaklığında süper iletkenliğe ulaşmayı başaran kurşun apatit kristal yapısına sahip LK-99 isimli bir malzemeyi geliştirmeyi başardı. Gelecek birkaç yıl içerisinde hızla hayatımızın her alanına yayılması beklenen LK-99, teknolojide çağ atlamamızı sağlayacak.

Konuyla ilgili @hrrcnes isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda bu malzemenin önemini, gelecekte nerelerde kullanılacağını ve teknolojide hangi alanlarda ilerleme sağlanmasının önünü açacağını net bir şekilde söylüyor.

Dün, insanlığın son zamanlardaki en büyük keşfine şahit olduk. Kurşun apatit kristal yapısına sahip LK-99 adlı bu malzeme, oda sıcaklığında süper iletkenliğe ulaşmayı başardı. Neden bu kadar önemli olduğunu anlattım:

Yalnızca Türkiye’de her yıl tahmini olarak 18-24 milyar kWh elektrik, iletim ve dağıtım kayıpları nedeniyle boşa gidiyor. Bu, 7/24 çalışan 3 adet Akkuyu Nükleer Santrali reaktörüne eşdeğer. Süper iletkenlik, yüksek gerilim ve akımlarda kayıpsız elektrik iletimi sağlar.

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Araştırmacılara göre, LK-99 maddesi son derece basit laboratuar ekipmanları ile yaklaşık 34 saatte hazırlanabiliyor. Bu, çok kolay bir şekilde ölçeklenebileceği anlamına geliyor.

Kuantum bilgisayarlar, kubitlerde tutarlılığı korumak için süper iletkenler kullanır. Oda sıcaklığındaki ve basınçtaki ufak değişiklikler, bilgisayarların bozulmasına neden olabilir. Ancak LK-99 sayesinde artık kuantum bilgisayar herkes tarafından kullanılabilir olacak.

Elektrikli araçların bataryaları ısınmadan dolayı çok çabuk tükeniyor. Süper iletkenler ile batarya ısınmasının önüne geçilecek. Elektrikli araçların menzilleri artacak ve şarj süreleri azalacak.

Aynı şey telefonlar ve bilgisayarlarımız için de geçerli. Artık süper iletkenler sayesinde 0 direnç kaybı olacağı için telefonunuz ısınmayacak ve bilgisayarlarınızdaki soğutma fanlarına ihtiyacınız kalmayacak.

Süper iletkenler, güçlü manyetik alanlar oluşturabilir. Bu, MR gibi tıbbi görüntüleme teknolojilerinin kalitesini ve hassasiyetini önemli ölçüde artırabilir. Bu, artık MR cihazlarının daha hassas ve daha ulaşılabilir olacağı anlamına geliyor.

Oda sıcaklığındaki süper iletkenler sayesinde hava sürtünmesi olmadan nesneleri taşıyabilen manyetik levitasyon sistemleri gelişecek ve yaygınlaşacak. LK-99, hızlı trenler ve diğer taşımacılık sistemlerinin etkinliğini ve hızının artırmasına yol açacak.

Muhtemelen bu yılın Nobel fizik ödülü kazananı olacak olan bu yeni teknoloji, ayrıca elektrikli uçaklar, daha etkili rüzgar türbinleri, daha verimli güneş panelleri gibi akıllara gelmeyen birçok yenilikçi uygulamayı mümkün kılabilme potansiyeline de sahip.