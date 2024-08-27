21 yıllık teşvik yeniden gündemde

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yeni araç alımlarında hurda teşviki talep etmesi, geçmişi 20 yılı aşan bu uygulamayı yeniden gündeme getirdi.

Palandöken, önceki gün yaptığı açıklamada, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınarak, geçmişteki uygulamalardan farklı bir şekilde, ticari araçlar için yeniden çıkarılması gerektiğini belirtti.

TESK Başkanı Palandöken, "Ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı TÜİK verilerine göre 14.5'in üzerinde. Bu araçlar artık ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı" açıklamasında bulundu.

TESK Başkanı'nın açıklamaları ile devam edecek olursak, hurda araçlarını yenileyecek olanların mevcut borçlarını ödemekte kolaylık sağlanması gerektiğini de vurgulayan Palandöken, "Enflasyonist ortamda hurda araçların ekonomiye kazandırılması hem ekonomiyi canlandıracak hem de büyük bir girdi sağlayacak. Bu teşvik, aracını yenilemek isteyen, hurda ithalatı yapan esnaf ve birçok meslek dalına da yarar sağlayacak. Araçların yenilenmesi karayollarındaki güvenliği de sağlayacak. Devletimiz de bundan bir kayıp yaşamadan yüksek miktarda gelir elde edecek. Bununla ilgili çalışmaların neticelenmesinde geç kalınsa da zaman kaybedilmeden bir an önce hurda teşvik yasası çıkmalı" şeklinde konuştu.

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YOLLARDAKİ TİCARİLER OTOMOBİLLERDEN DAHA YAŞLI

Her ne kadar sadece ticari araçlar için bir hurda teşvik talebinde bulunsa da, Palandöken'in belirttiği rakamın Aralık 2023 verilerine göre trafikteki toplam araç sayısını ve ortalama yaşını yansıttığını söylemek gerek.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz 2024 itibarıyla 30 milyon 261 bin adet. Bu rakamın ise sadece yüzde 13.6'sını ticari araçlar oluşturuyor.

TÜİK, yollardaki araçların ortalama yaşını her yıl Aralık ayında açıklıyor. Aralık 2023'te açıklanan son verilerde ise, ticari araçların ortalama yaşının otomobillere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Öyle ki, 2023 yılı sonunda otomobillerde ortalama yaş 14.1 iken, minibüslerde ortalama yaş 15.8, otobüslerde ortalama yaş 15.8, kamyonetlerde ortalama yaş 13.6, kamyonlarda ortalama yaş 17.9 ve traktörlerde de ortalama yaş 24.4 olarak TÜİK raporlarına girmiş durumda. Palandöken'in talep ettiği gibi, sadece ticari araçlar özelinde bir hurda teşviki kararı alınır mı, hatta herhangi bir hurda teşviki kararı da alınır mı bilinmez. Fakat, bu açıklamalar kuşkusuz hurda araç teşviklerinin geçmişteki uygulamalarını merak konusu haline getirmiş durumda. İLK KEZ 2003'TE UYGULANDI Türkiye'de ilk defa 2003 yılında uygulanan hurda teşviki politikası, yıllar içinde şekil değiştirerek farklı aralıklarla uygulanmaya devam etti. Otomobiller için ilk hurda teşviki 12 Ağustos 2003 ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında uygulandı. İlk hurda teşviki, hem belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesine hem de otomotiv sektöründeki satışların artmasına katkı sağladı.