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Yerel 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yerel

21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:58:00 -
21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.Ş.U. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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