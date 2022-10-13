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Gündem 21 terör örgütü mensubu hudut kartallarına takıldı
Gündem

21 terör örgütü mensubu hudut kartallarına takıldı

Yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen 10’u FETÖ, 4’ü PKK mensubu toplam 21 kişi hudut kartallarına takıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 14:59:00 -
21 terör örgütü mensubu hudut kartallarına takıldı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Yurtdışına firar etmek isteyen 21 kişi Yunanistan’a kaçarken hudut kartalları tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan 10’u FETÖ, 4’ü PKK mensubu 21 kişinin yakalandığı duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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