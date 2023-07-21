21 Temmuz 2019: Eski Bakanlardan Süleyman Arif Emre'nin vefatı

Şair, siyaset ve devlet adamı olan Süleyman Arif Emre 1923 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Lise tahsilini Ankara Gazi Lisesinde tamamlayan Emre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1944’de mezun oldu. 1940’lı yıllarda Ankara Defterdarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Ankara ve Adıyaman’da serbest avukatlık yapan Süleyman Arif Emre, 1956 yılında Hürriyet Partisi’nde ilk siyaset hayatına başladı. Daha sonra 1961 yılında memleketi Adıyaman’da Yeni Türkiye Partisi’ni kurdu ve 5 dönem vekillik yaptı.







Emre daha sonra Erbakan Hoca’nın TOBB’da bulunduğu sırada tanışır ve Süleyman Arif Emre ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi siyasiler, Erbakan’la tanışmalarının ardından aradıkları genel başkanı bulmanın sevinci içerisinde bulunurlar. Emre ve arkadaşları fikirlerini Erbakan’a açıkladıklarında “Benim de bu yönde bazı çalışmalarım var; henüz bir neticeye ulaşmış değilim, ama müspet bir noktaya gelirsem sizi haberdar ederim” şeklinde bir cevap alırlar. Bu noktada Arif Emre’nin deyimiyle ırmak ırmağa karışmıştır.







Milli Görüş’ün temelleri atılır ve Erbakan, milletvekili seçildikten sonra ilim, irfan ve fazilet sahibi kişi ve gruplarla çeşitli istişarelerde bulunur ve neticede 24 Ocak 1970 günü Milli Nizam Partisi kurulur. Süleyman Arif Emre, 1970 yılında kurulan ve Milli Görüş hareketinin işaret fişeği sayılabilecek Milli Nizam Partisi’nin programını Erbakan Hoca ile beraber hazırlamış ve kurucuları arasında yer almıştır.



Milli Görüş’ün ilk partisi olan Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasının ardından yine Erbakan Hoca liderliğinde Milli Selamet Partisi’ni kurar. Milli Selamet Partisi’nin 1974 yılında CHP ile ve 1977’de Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.





Süleyman Arif Emre merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya ile beraber



12 Eylül 1980 yılındaki askeri darbe sonrası bir süre cezaevinde tutuklu olarak Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanan Süleyman Arif Emre, beraat ettikten sonra yine Erbakan Hoca ile birlikte Refah Partisi’nin kuruluşunda yer alır. Refah Partisi’nin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre, daha sonra Milli Görüş’ün Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinde de görev alır.



Siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şair olan Süleyman Arif Emre’nin hece ve aruz vezni ile yazılmış, dergilerde pek azı yer alan ve kitap hâline getirilmemiş 200 civarında şiiri bulunur. Hatıralarını topladığı “Siyasette 35 Yıl” adlı üç ciltlik basılı eseri bulunur.