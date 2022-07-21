21 Temmuz 1946 :21 Temmuz 1946 Seçimlerinin Yapılması

Türkiye'de çok partili siyasal yaşama geçilmesinden sonra ilk seçim 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıldı. Örgütlenmesini tamamlayamadan seçime giren Demokrat Parti (DP) 16 ilde seçime katılmadı ve toplam 465 milletvekilliği için ancak 273 aday gösterebildi. Seçimde 465 milletvekilliğinden 397'sini CHP, 61'ini DP, 7'sini ise bağımsızlar kazandı.





1946 yılında gerçekleştirilen açık oy gizli sayım tarzlı seçimlere hile karıştırıldığı siyaset tarihimizin önemli kayıtlarındandır. Bu seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair tam 373 adet şikayet dilekçesi Hükümete ulaştırılmıştı. Halk, oyunu ‘açıkça’ göstererek atmak zorunda kaldı ve sandıklar kapalı kapılar ardında yine CHP’li yöneticiler tarafından ‘gizli’ sayıldı. CHP’nin kazanması sürpriz olmadı. Belediye başkan adaylarının CHP il ve ilçe başkanlarınca, yani vali ve kaymakamlarca belirlendiği bir seçimdi bu.





Bütün bunlardan dolayı Tevfik Çavdar, bu seçimi ‘Üzerine gölge düşürülmüş’ seçim olarak yorumlar. Milli Damat Metin Toker’e göre o günlerde “DP’nin kazandığı galibiyet el çabukluğuyla mağlubiyet haline sokulmuştu.” (Toker,1970:175)







CHP’li Altan Öymen de bu seçim ile ilgili şu itirafta bulunur: O tarihte güven verici bir seçim kanunu yoktu, 46 seçimi tartışmalı bir seçim olarak kaldı. (Öymen, 2009)





(Lütfi Kırdar)

21 Temmuz 1946 seçim neticelerine tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da hile bulaştırılmış, İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ın müdahalesiyle dört DP’li mebusun oyu iptal edilerek onların yerine Recep Peker ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi şahıslar mebus seçilmiş gösterilmişti.” (Ağaoğlu Samet,1993:79)





21 Temmuz 1905: II. Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu.







II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu.









21 Temmuz 1983: Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.



