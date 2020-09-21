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Ekonomi 2.1 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı
Ekonomi

2.1 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde denetimlerin arttığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:11:00 -
2.1 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı

Bu sayede ilk 8 ayda 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandığına işaret eden Pekcan, “Ekiplerimizin özverili çalışmaları, hem ekonomimize büyük katkı sağladı hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korudu” dedi.

Çalışmalar hız kazandı

Pekcan, geçen yıla nispeten yakalama değerlerindeki en önemli artışlardan birinin uyuşturucu maddelerde gözlendiğini kaydetti. Pekcan, “2019 Ağustos sonu itibarıyla 5.5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Bu senenin aynı döneminde ise gümrük muhafaza ekiplerimizce ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen yakalamalar sayesinde yaklaşık 6.1 ton uyuşturucunun yurda girişi önlendi” diye konuştu.

Durum kontrol altında

Ticari eşya yakalamalarının da geçen yıla göre yüzde 25 artarak 1 milyar 257 milyon liraya vardığını dile getiren Pekcan, şu açıklamalarda bulundu: “Yakalanan ticari eşyalardan miktar bazında dikkat çekici ürünlerin başında, sigara ve tütün mamulleri geldi. 2020 Ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 460 bin paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ile 141 milyon adet makaron ele geçirildi. Ayrıca 22 bin 848 adet toplam 1 milyon 715 bin lira değerinde e-sigara ve aksamı yakalandı. Bu yıl yalnızca ağustos ayında 402 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.”

Hizmet ihracatçılarına iyi haber

Ticaret Bakanlığı, firmaların teşviklere hızla ulaşmaları ve yararlanmaları için hayata geçirilen kolaydestek.gov.tr uygulamasına hizmet ihracatını da ekledi. Bugüne kadar 336 bin firmanın faydalandığı uygulama ihracatçılara rehber oluyor. Firmaların yeni bölgelere açılmalarını ve müşteri bulmalarına imkân tanıyan kolaydestek.gov. tr’ye girenlerin uygun kredi bulmaları, dev projelere dahil olmaları mümkün.

 

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