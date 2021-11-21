21 Kasım koronavis tablosu | Bugün kaç vaka var?
Koronavirüs vaka sayısı 21 Kasım | Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka tablosunu paylaşıyor. Vatandaşlar 21 Kasım Pazar gününe ait verileri araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? 21 Kasım koranavirüs vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka sayısını paylaşıyor. Vatandaşlar 21 Kasım Pazar gününe ilişkin vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?
21 Kasım koronavis tablosu | Bugün kaç vaka var?
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Rakamların açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir” dedi.