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21 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin içinde en ucuz doğalgaz Türkiye'de

Türkiye, aralarında 21 Avrupa Birliği ülkesi ile Moldova, Makedonya ve Sırbistan'ın bulunduğu listede geçen yıl, konutlarda en ucuz doğalgaz tüketen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 01:41
21 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin içinde en ucuz doğalgaz Türkiye'de

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik eşdeğeri gaz için 2,4 avro/cent ödeyerek en ucuz doğalgaz tüketen ülke oldu.

Aynı listede, en ucuz doğalgaz fiyatlarında Türkiye'yi geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına ödenen 3 avro/cent ile Romanya ve Moldova, 3,4 avro/cent ile Sırbistan ve 3,5 avro/cent ile Bulgaristan izledi.

Listedeki 25 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz ise 11,9 avro/cent ile İsveç’te satıldı. İsveç'i 9,6 avro/cent ile İrlanda, 9,3 avro/cent ile Portekiz, 8,8 avro/cent ile Danimarka ve 7,9 avro/cent ile Holllanda izledi.

Geçen yıl aralarında 24 AB ülkesi ile Türkiye, Norveç, İzlanda, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Karadağ'ın bulunduğu listede, konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektrik tüketen ülke 6,5 avro/cent ile Kosova oldu. Kosova'yı 7,3 avro/cent ile Sırbistan, 8,1 avro/cent ile Makedonya takip etti.

Türkiye listedeki toplam 32 ülkenin arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektriği tüketen dördüncü ülke konumunda yer aldı. Türkiye'de konutlarda kullanılan elektrik için kilovatsaat başına 9,5 avro/cent ödendi. Bulgaristan, elektrikte kilovatsaat başına 9,7 avro/cent ile Türkiye'yi izledi.

Listedeki 32 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı elektrik ise 28,4 cent ile Belçika'da satıldı. Bu ülkeden sonra pahalı elektrik tüketiminde 26,6 avro/cent ile Danimarka, 23,5 avro/cent ile Portekiz, 21,1 avro/cent ile İrlanda ve 19,3 avro/cent ile Avusturya geldi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 01:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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