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Medya 21 Aralık'ta ne olacak? Çarpıcı sözler: Dabbetül Arz ortaya çıkıyor! Kıyamet için bir tek Güneş'in Batı'dan doğması kaldı
Medya

21 Aralık'ta ne olacak? Çarpıcı sözler: Dabbetül Arz ortaya çıkıyor! Kıyamet için bir tek Güneş'in Batı'dan doğması kaldı

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, gündeme dair çarpıcı açıklamada bulundu. Mehmet Ali Bulut, Dabbetül Arz'ın ortaya çıkmaya başladığını ve sadece Güneş'in Batı'dan doğması alameti kaldığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:06:00 - 2020-12-20 23:16:17

Beyaz TV'de Ferda Yıldırım Yılmazoğlu'nun sunduğu Her Açıdan programına katılan Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, çarpıcı açıklamada bulundu.

21 Aralık 2020'de Jüpiter ile Satürn'ün sıralanmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Bulut, elektrik kesilerek karanlığa gömülmesi dışında dünyanın yeni bir döneme gireceğini vurguladı.

2022'de şiddetli depremlerin olabileceğini söyleyen Bulut, bu depremlerin silsile halinde devam edeceğini söyledi.

2083 ve 2121'e dikkat çeken Bulut, Zındıka Komitesi'nin insanlığı boyunduruk altına almaya çalıştığını söyleyerek 25-40 yıl arasında insanlığın rahatlayacağını ve tekrar Deccaliyet'in Müslümanları öldürmeye başlayacağını kaydetti.

Yerde tasarlandığını belirten Dabbetül Arz'ın da çıktığını söyleyen Bulut, kıyamet alametleri arasında sadece Güneş'in Batı'dan doğması alametinin kaldığını ifade etti.

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Yorumlar

ali

turkiyede kafayi yiyen,yiyene.
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