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2,07 metrelik tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu

- Adanalı milli tekvandocu Sergen Curabaz, 2,07 metrelik boyuyla dikkati çekerken, girdiği müsabakalarda aldığı derecelerle her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor- Dünyadaki sayılı uzun boylu tekvandocular arasında yer alan milli sporcu, kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor- Sergen Curabaz: "Boyum avantaj, uzaktan dövüş yaparak rakibimi yaklaştırmıyorum ve içeriye sokmadan maçlar alabiliyorum"

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
2,07 metrelik tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu


ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da küçük yaşta antrenörünün fark etmesiyle tekvando sporuyla tanışan ve 2,07 metrelik boyuyla dikkati çeken 20 yaşındaki Sergen Curabaz, kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek için çalışıyor.

Milli sporcu Sergen Curabaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında başladığı tekvandoyu severek yaptığını ve önemli başarılar elde etmek için sıkı çalıştığını söyledi.

Tekvandonun yanı sıra eğitim hayatına da devam ettiğini aktaran Sergen, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Sergen Curabaz, uzun boylu olmasının tekvandoda kendisine avantaj sağladığının altını çizerek, bu sporu yapan uzun boylu kişi sayısının az olduğunu ifade etti.

Dünyada sayılı uzun boylu tekvandocular arasında yer aldığına dikkati çeken Sergen, şöyle devam etti:

"Boyum 2 metre 7 santimetre. Boyuma yakın insan çok fazla yok. Hatta şu an kulübümde kimse yok. Türkiye'de 1.90 ile 2 metre arasında bir kaç sporcu var, onun dışında benim boyuma yaklaşan yok. Boyum avantaj, uzaktan dövüş yaparak rakibimi yaklaştırmıyorum ve içeriye sokmadan maçlar alabiliyorum."

Sergen Curabaz, katıldığı müsabakalarda boyunun da avantajıyla kazanarak önemli dereceler elde ettiğini anlatarak, "Çok sayıda Türkiye şampiyonluğumun var. Bunun yanı sıra Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası derecelerim de var. Asıl hedefim ise dünya şampiyonluğu. Dünya şampiyonu olduktan sonra ise elbette olimpiyatlarda da yarışmak istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Antrenör Özdağ: "Sergen kadar uzun olan bir ya da iki sporcu vardır"


Antrenör Ertuğrul Ahmet Özdağ da Sergen Curabaz'ı 10 yıl önce futbol oynarken gördüğünü belirterek, "Bir gün antrenmana gelirken yaşıtlarının yaklaşık 1,5 katı birini görünce durdum ve doğum tarihini, yaşını sordum. Sergen'in yaşının çok küçük olduğunu duyunca ailesiyle görüşmek istedim." diye konuştu.

Sergen Curabaz'ı tekvandoya kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydeden Özdağ, şu ifadeleri kullandı.

"Anne ve babasıyla 3-4 kez görüştüm. Onu tekvando sporuna kazandırmak için uğraştım. Ailesi ve Sergen'i ikna ettik ve 10 yıldır bu sporla ilgileniyor. Bacak uzunluğu tekvandoda çok önemli, bacağı uzun olduğundan dolayı rakipler içeri giremiyor. Sergen Türkiye'deki en uzun boylu tekvandocu. Dünyada da en uzun tekvandoculardan. Sergen kadar uzun olan bir ya da iki sporcu vardır."

Özdağ, sporcusunun hedeflerine ulaşmak için yoğun şekilde emek sarf ettiğine değinerek, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşamak istediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
  1. Adana
  2. tekvando

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