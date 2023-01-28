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Siyaset 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hazırlandı
Siyaset

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olacak, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın hazırlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 06:49:00 -
2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hazırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında küresel ölçekte sunulan proje ve hizmetlerle geleceğin bugünden tasarlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lojistik, mobilite ve dijitalleşme merkezinde, bilimsel temelli, çevreci sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olan, rasyonel ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu yatırımlarına ilişkin politika tedbirleri belirlenmiş olup mezkur Plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayınlanacaktır.
2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim."

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