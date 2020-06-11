‘2040’ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günleri Anlatıyorum’ yarışması sonuçlandı

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen "2040’ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günleri Anlatıyorum" temalı resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kastamonu Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen “2040’ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günleri Anlatıyorum” temalı resim, şiir ve mektup yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye girenler, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. İlkokul öğrencilerinin resim dalında, ortaokul öğrencilerinin şiir dalında ve lise öğrencilerinin mektup dalında katıldığı ve toplamda 147 adet eserin değerlendirildiği yarışmada dereceye girenler ödüllerini Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve protokol davetlilerinin elinden aldılar.

Düzenlenen törene Başkan Vidinlioğlu’nun yanısıra İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ve Serkan Bahçacıoğlu, öğrenci velileri ile davetliler katıldı. Programda konulan Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bu etkinlik çocuklarımız için çok ayrı bir önem ifade ediyor. Sıkıntılı günlerden geçtik 2,5-3 aydır. Dört duvar arasında mahkum oldular. Geleceğe not düşmek, çocuklarımızı çevre bilinci, sağlık bilinciyle yetiştirmek, yaşanan süreçle ilgili geleceğe bir not bırakmak adına böyle bir yarışmanın çok güzel olacağını düşündük. Belki biz görürüz görmeyiz ama çocuklarımız büyüdüğü zaman ‘Ya böyle de bir süreçten geçmiştik. Ne günlerdi o günler’ diye hafızalarında yer tutacaktır. Ben de çocuklarımıza bu anlamda hem çevre adına hem de bizim geleceğimiz adına kalıcı olan şeyleri, eski unuttuğumuz hasretleri kazandırmanın derdindeyim. Katılımlarından ötürü herkese çok teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve zihin açıklığı diliyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha mutlu ve huzurlu ortamlarda, daha büyük etkinliklerde bir araya geliriz” dedi.