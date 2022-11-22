2035 yılına dikkat! Tamamen ortadan kalkıyor

Artık saniye, Dünya'nın Güneş etrafındaki turunu çeşitli nedenlerle yavaş ya da hızlı gerçekleştirmesi sonucu yıl sonunda meydana gelen fazlalık olarak değerlendiriliyor. Genellikle mühendislerinin canını sıkan artık saniye kavramı için Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu tarafından bir oylama yapıldı. Temsilciler oy birliği ile resmi saatlerde kullanılan Artık saniye uygulamasının kaldırılmasına karar verdi.

Artık saniye kuralı 1999 yılından bu yana dünyanın dönme süresinin toplam 0.9 saniye gecikmesi nedeniyle uygulandı.

Artık saniyelerin eklenmesinde herhangi bir standart veya bir kural mevcut değil. Facebook şirketi Meta'ya göre her artık saniye donanım altyapılarını yöneten insanlara büyük bir uğraş yaşatıyor.

Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada bu uygulamanın 2035'ten önce kaldırılmasını talep etti. Rusya ise bu talebe karşı çıktı. İnsanlık artık saniye kavramına 2035 yılında veda edecek.