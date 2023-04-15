  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enver Aysever'den Sadullah Ergin'e sert tepki: Kapa çeneni otur! CHP'lilerin Sadullah Ergin ile imtihanı

Arkasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan Selahattin Demirtaş cezaevinden tehditler savurdu!

Komünist amcaya kulak verin! Bakın kime, niye oy veriyor

Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'

Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu yorumu yine gündemde! 'Defalarca seçim kaybedip koltuğu bırakmamak'

TGB üyelerinden CHP'ye 'HDP' tepkisi! Belediye binası önünde protesto ettiler

HDP Sözcüsü Esengül Demir'den açık tehdit: Demirtaş'ın hesabını soracağız!

Hasan Can Kaya'nın programıyla 6'lı masayı fena tiye aldılar!

Kininde boğulacak! Ayşenur Arslan akıl dışı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı

Altın almak için bekleyenler dikkat: Bir anda hızla artabilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için o seviyeyi kaçırmayın!
Ekonomi 2033’te dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız
Ekonomi

2033’te dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:22:00 -
2033’te dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız

Uçak ve yolcu adedini devamlı arttıran THY, 2033’te 144 milyar dolarla dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olmayı amaçlıyor. Kurum, çalışan adedini de 150 bine çıkarmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Bolat, buluşmada 2023-2033 stratejilerini açıkladı.

ROTA BELLİ

Bolat, rotalarını belirlediklerini söyledi. Rotadan çıkmadan ilerleyeceklerini dile getiren Bolat, “Eskiden butik bir hava yolu olan THY, 2023’te zirveye çıktı. İnşallah 2033’te ise zirveyi koruyup ileriye taşıyacak. Kurum, 2003-2023 döneminde ortalama yüzde 12.2 büyüdü. Temkinliyiz, bu oran 2023-2033 döneminde yüzde 7.4 olacak. 2023’te 85 milyon olacak yolcu adedi 2033’te 171 milyona dayanacak. Uçak adedi 435’ten 813’e çıkacak” şeklinde konuştu.

150 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023’te 19 milyar doları aşacak toplam gelir 2033’te 52.2 milyar dolar olacak.  Ekonomiye katkı 56 milyar dolardan 144 milyar dolara yükselecek. Taşınan kargo 1.6 milyon tondan 3.9 milyon tona, çalışan adedi 82 binden 150 bine gelecek. Şükür ki THY, butikten zirveye ulaştı.  Kendi sınırlarını kendi çizer hale geldi. Hedeflerini de büyüttü. Yüzde 2.6 olan pazar payını 2023’te yüzde 3.8’e taşımak için düğmeye bastı.”

ATILIM DEVAM EDECEK

2033 stratejileri çerçevesinde cirolarının yüzde 1’ini eğitime ayıracaklarına dikkat çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı: “İddialıyız, atılımımız devam edecek. Dijitalleşmede 3 yıl içinde ilk 3’te olacağız. Bu alana -5 yıl için- 600 milyon dolar ayıracağız. Dünyanın en itibarlı hava yolu firması olacağız. Önemli yatırımlar yapacağız. -5 yıl için- pazarlama ve iletişime 215 milyon dolar, müşteri deneyimine 1.2 milyar dolar ayıracağız. AnadoluJet’i 2024’te şirketleştireceğiz. AnadoluJet’in 2022’de 64 olan uçak adedini 2033’te 200’e eriştireceğiz. Kargo tarafında da büyümeye devam edeceğiz ve ilk 3’e gireceğiz.

Bunlar bir yana yeni nesil uçaklarla, SAF kullanımıyla, yenilenebilir enerjiyle, operasyonel iyileştirmelerle 2050’de karbon nötr olacağız.” Bolat, 2023-2033 döneminde ekonomiye toplam katkılarının 1.1 trilyon dolar olacağını bildirdi.  “2033’te 144 milyar dolarla dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi konumunu elde edeceğiz” diye ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 6 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise 2022 verilerini paylaştı. Şeker, geçen yıl başarılı grafik sergilediklerini vurguladı. Şeker, “2022’de Türkiye’ye gelen 51 milyon turistin yarıdan fazlasını taşıdık. Ülkemize 6 milyar dolar döviz kazandırdık” dedi.

Çalışan sayılarının 75 bin olduğunun altını çizen Şeker, “2023 yılında 7 bin ilave personel istihdam edeceğiz” diye konuştu. Şeker, şunları belirtti: “Yüzde 2.7 yolcu pazar payımızla geçen yıl dünyada 6’ncı, Avrupa’da birinci idik. Yüzde 5.2 kargo pazar payımızla ise dünyada 5’inci idik. Büyük ilerleme kat ettik. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor. 2012’de yolcu pazar payımız yüzde 1.4, kargo pazar payımız yüzde 1.8 idi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80.6

Geçen yıl finansal performansımız tarihi en yüksek seviyesine geldi. Toplam gelirimiz 2019’a göre yüzde 39.3 artarak 18.4 milyar dolar, yolcu gelirimiz yüzde 28 artarak 14.3 milyar dolar, kargo gelirimiz yüzde 121 artarak 3.7 milyar dolar oldu. Net kârımız bu dönemde yüzde 246 artarak 2.7 milyar doları geçti. Yolcu kapasitemiz yüzde 7.5 artışla 201 bin 735’e vardı. Yolcu adedimiz 71.8 milyon, uçak doluluk oranımız yüzde 80.6 olarak ölçüldü.” Şeker, “2023’te iyi bir efor ortaya koymayı, yolcu kapasitemizi yüzde 15-20 arttırmayı planlıyoruz. 85 milyonu aşkın yolcu ağırlamayı, filomuzu güçlendirip 427 uçağa ulaşmayı, kargoda pandemi sonrası ulaştığımız pazar payımızı korumayı amaçlıyoruz” bilgilerini de verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)
Ekonomi

Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Altın yatırımlarında sabır meyvesini ve..
Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap
Siyaset

Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap

Fox TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Mustafa Desici, moderatörün Hüda Par-Hizbullah ilişkilendirmesine tokat gibi sözlerle ce..
HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'
Siyaset

HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'

HDP'li Garo Paylan Millet İttifakı'nın listesinde yer alamayınca, söylem değiştirerek, "Zannediyorlar ki Erdoğan gidince bu ülkeye demokrasi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23