2033’te dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Bolat, buluşmada 2023-2033 stratejilerini açıkladı.

ROTA BELLİ

Bolat, rotalarını belirlediklerini söyledi. Rotadan çıkmadan ilerleyeceklerini dile getiren Bolat, “Eskiden butik bir hava yolu olan THY, 2023’te zirveye çıktı. İnşallah 2033’te ise zirveyi koruyup ileriye taşıyacak. Kurum, 2003-2023 döneminde ortalama yüzde 12.2 büyüdü. Temkinliyiz, bu oran 2023-2033 döneminde yüzde 7.4 olacak. 2023’te 85 milyon olacak yolcu adedi 2033’te 171 milyona dayanacak. Uçak adedi 435’ten 813’e çıkacak” şeklinde konuştu.

150 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023’te 19 milyar doları aşacak toplam gelir 2033’te 52.2 milyar dolar olacak. Ekonomiye katkı 56 milyar dolardan 144 milyar dolara yükselecek. Taşınan kargo 1.6 milyon tondan 3.9 milyon tona, çalışan adedi 82 binden 150 bine gelecek. Şükür ki THY, butikten zirveye ulaştı. Kendi sınırlarını kendi çizer hale geldi. Hedeflerini de büyüttü. Yüzde 2.6 olan pazar payını 2023’te yüzde 3.8’e taşımak için düğmeye bastı.”

ATILIM DEVAM EDECEK

2033 stratejileri çerçevesinde cirolarının yüzde 1’ini eğitime ayıracaklarına dikkat çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı: “İddialıyız, atılımımız devam edecek. Dijitalleşmede 3 yıl içinde ilk 3’te olacağız. Bu alana -5 yıl için- 600 milyon dolar ayıracağız. Dünyanın en itibarlı hava yolu firması olacağız. Önemli yatırımlar yapacağız. -5 yıl için- pazarlama ve iletişime 215 milyon dolar, müşteri deneyimine 1.2 milyar dolar ayıracağız. AnadoluJet’i 2024’te şirketleştireceğiz. AnadoluJet’in 2022’de 64 olan uçak adedini 2033’te 200’e eriştireceğiz. Kargo tarafında da büyümeye devam edeceğiz ve ilk 3’e gireceğiz.

Bunlar bir yana yeni nesil uçaklarla, SAF kullanımıyla, yenilenebilir enerjiyle, operasyonel iyileştirmelerle 2050’de karbon nötr olacağız.” Bolat, 2023-2033 döneminde ekonomiye toplam katkılarının 1.1 trilyon dolar olacağını bildirdi. “2033’te 144 milyar dolarla dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi konumunu elde edeceğiz” diye ekledi.

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6 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise 2022 verilerini paylaştı. Şeker, geçen yıl başarılı grafik sergilediklerini vurguladı. Şeker, “2022’de Türkiye’ye gelen 51 milyon turistin yarıdan fazlasını taşıdık. Ülkemize 6 milyar dolar döviz kazandırdık” dedi.

Çalışan sayılarının 75 bin olduğunun altını çizen Şeker, “2023 yılında 7 bin ilave personel istihdam edeceğiz” diye konuştu. Şeker, şunları belirtti: “Yüzde 2.7 yolcu pazar payımızla geçen yıl dünyada 6’ncı, Avrupa’da birinci idik. Yüzde 5.2 kargo pazar payımızla ise dünyada 5’inci idik. Büyük ilerleme kat ettik. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor. 2012’de yolcu pazar payımız yüzde 1.4, kargo pazar payımız yüzde 1.8 idi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80.6

Geçen yıl finansal performansımız tarihi en yüksek seviyesine geldi. Toplam gelirimiz 2019’a göre yüzde 39.3 artarak 18.4 milyar dolar, yolcu gelirimiz yüzde 28 artarak 14.3 milyar dolar, kargo gelirimiz yüzde 121 artarak 3.7 milyar dolar oldu. Net kârımız bu dönemde yüzde 246 artarak 2.7 milyar doları geçti. Yolcu kapasitemiz yüzde 7.5 artışla 201 bin 735’e vardı. Yolcu adedimiz 71.8 milyon, uçak doluluk oranımız yüzde 80.6 olarak ölçüldü.” Şeker, “2023’te iyi bir efor ortaya koymayı, yolcu kapasitemizi yüzde 15-20 arttırmayı planlıyoruz. 85 milyonu aşkın yolcu ağırlamayı, filomuzu güçlendirip 427 uçağa ulaşmayı, kargoda pandemi sonrası ulaştığımız pazar payımızı korumayı amaçlıyoruz” bilgilerini de verdi.