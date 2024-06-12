  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep

Gelen başkanlar gideni aratmıyor CHP’den İzmir'e koku hizmeti

FETÖ’nün izi sürüldü! İşte kaçırıldığı yer.. Neresi bu Pocono?

Şiddetle karşı çıkıyorlardı, 'asla olmaz' diyorlardı! İran'dan şaşırtan Türkiye kararı geldi

Oyun felsefesine şiddetle karşı çıkıyorlardı ama Montella ilk 11'in 8'ini belirledi bile… Omurga artık ortada…

TC kimlik kartını göstermek yetiyor! Emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

"Ankara'ya savaş uçağı vermeyiz" diyorlardı! Şimdi İHA yapıp Türk SİHA'larına rakip oldular

Ne Mourinho ne de Ali Koç takımda görmek istemiyor! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
list-style-type: decimal;
Ekonomi 2030 yılında yapılması planlanıyor! Kredi kartlarına yeni uygulama
Ekonomi

2030 yılında yapılması planlanıyor! Kredi kartlarına yeni uygulama

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:42:31 - 2024-06-12 16:42:31
2030 yılında yapılması planlanıyor! Kredi kartlarına yeni uygulama

Mastercard, 2030’da çevrimiçi alışverişlerde kredi kartı numarası girmenin zorunlu olmadığı bir uygulama için kolları sıvadı.

Avrupa'da çevrimiçi alışveriş dünyasında büyük bir dönem kapıda. Kartlarla ödeme sistemleri devi Mastercard, internet alışverişlerinde kredi kartı numarası girmenin artık zorunlu olmayacağını açıkladı.

Bu yeni uygulama, tüketicilerin rastgele oluşturulan 'tokenler' kullanarak ödeme yapmalarına olanak tanıyacak. Artık şifreler de kullanım kalkacak.

MasterCard bu tokenlerin cihaz ve platformdan bağımsız olarak çalışacağını ve biyometrik doğrulama ile tek bir tuşlama ile ödeme yapılabileceğini duyurdu.

Böylece, internet alışverişlerinde kart numarası güvenliği konusunda yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2030'da yürürlüğe girecek bu uygulama ile tüketiciler, alışveriş yaparken 16 haneli kart numarası girmek gibi bir mecburiyet olmayacak.

Bunun yerine rastgele oluşturulan dijital tokenler kullanılacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri ve e-ticaret firmalarıyla işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Bu yenilikçi adımın bir neticesi olarak, internet alışverişlerinin daha hızlı ve güvenli hale geleceği tahmin ediliyor. Mastercard, tokenlerin anlık ve rastgele oluşturulması sayesinde internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini bekleniyor.

Ayrıca, kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama fırsatı da içeriyor. Bu vesileyle, güvenlik önlemleri daha da artırılacak ve kullanıcıların hesapları daha güvence altına alınacak.

Junniper Research'ün araştırması kapsamında, 2028'e kadar internet ödemelerindeki sahtecilik yıllık 98 milyar dolar seviyesini görecek. Fakat, token bazlı ödeme sistemlerinin bu miktarı yüzde 50 oranında azaltması bekleniyor. Bu durum da, internet alışverişlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Milyonlarca kredi kartını koruyan Türk!
Milyonlarca kredi kartını koruyan Türk!

Teknoloji

Milyonlarca kredi kartını koruyan Türk!

Kredi kartı harcamalarında patlama: Yüzde 100'ü aştı!
Kredi kartı harcamalarında patlama: Yüzde 100'ü aştı!

Ekonomi

Kredi kartı harcamalarında patlama: Yüzde 100'ü aştı!

Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak
Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Teknoloji

Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Kredi kartıyla büyük tuzak! Turistler Türkiye'de alçaklığa başladı
Kredi kartıyla büyük tuzak! Turistler Türkiye'de alçaklığa başladı

Ekonomi

Kredi kartıyla büyük tuzak! Turistler Türkiye'de alçaklığa başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23