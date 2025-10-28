2026’ya damgasını vuracak! SsangYong MUSSO elektrikli Pickup’u tanıttı

İstanbul Maltepe Cevahir Otel Asia'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Türkiye’ye yeni getirilen Musso EV aracı bayilere ve basın mensuplarına test sürüşü de yaptırılarak tanıtıldı.

Elektrikli pickup Musso’nun tanıtımında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yavuz Şahsuvaroglu aracın özellik ve detayı hakkında değerlendirmede bulundu. Aracın çift kabin olduğunu ve Türkiye’de ilk kez tamamen elektrikli bir pickupı piyasaya sunduklarına dikkati çeken Şahsuvaroğlu şunları kaydetti: “Aracımızın şehiriçi menzili 563 kilometre. Pilinde 10 yıl veya 1 milyon kilometre garantisi sunuyoruz. 2026 yılı KGM ve SsangYong yılı olacak. Özellikle müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Satış sonrasında üç gün içinde servislerimiz tarafından müşteriler aranarak memnuniyetleri öğrenilir. Varsa hata ve eksikler giderilir. Bizde müşteri memnuniyeti önemli önceliklerdendir”

Araç, gelişmiş sürücü koruma sistemi Yangına dayanıklı batarya LFP batarya ve batarya ön koşullandırma fonksiyonuyla donatılırken bu sayede şarj verimliliğini artırarak optimum bir performans sunuyor. 10 yıl veya 1 milyon km batarya garantisi bulunduran araç sıfırdan 100'e 10.2 saniyede ulaşıyor. Akıllı jeneratif fren sistemi, direksiyon kontrol kulakçıkları ve harici V2L bağlantı noktası aracın dikkat çeken özelliklerinden.

KGM'nin gelişmiş sürücü koruma sistemince 8 hava yastığı güvenli sürüşü daha güvenli hale getiriyor. 6 farklı dış renk seçeneği 4 köşe kör nokta uyarı sistemi, akıllı adaptif hız sabitleyici, arka çapraz trafik çarpışma asistanrına sahip araç otomatik şerit değiştirme ve akıllı hız yardımıyla da farklılığını ortaya koyuyor.

500 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip geniş bagaj aileler için vazgeçilmez özelliğini yansıtıyor. Musso EV, Altın sa - rısı, ultra marine mavi, Amazonya yeşili,uzay siyahi, mermer gri ve grand beyaz ile 6 farklı dış renge sahip. Menzile yeni bir bakış Yüzdü 100 elekt - rikli pickup, yol tutuşuyla da öne çıkıyor.

152,2kW motora sahip araç 12,3 inçlik tam LCD gösterge paneline sahip. Kokpit şık bir görü - nüme sahip. Uzunluk 5.160 genişlik 1920 ve yükseklik 1740 mm. Aracın boş ağırlığı 1.165 kg. azami yük ağır - lığı ise 3070 kg olarak belirlenmiş. Azami hıza baktığımızda ise 162 km'lik bir gösterge karşımıza çıkıyor.

Türkiye yollarına hazır İçten mıknatıslı senkron moto - ru bulunan aracın azami torku 339 Nm.Türkiye'de Ekim ayı itibarıyla tanıtımı yapılan ve yollara hazırlanan araç muadilleriyle elektrikli versiyonda adından söz etti - recek görünüyor. Araç tek versiyonlu olarak tüketiciyle buluşurken ekim ayı tanıtım fiyatı ise başlan - gıç fiyatı olarak 2.449.612 lira olarak belirlendi. Aracın WLTP şehir içi menzili 546 km.