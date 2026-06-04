2026 Dünya Kupası’nda yıldızlar savaşı: Tam 22 eski şampiyon sahaya iniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen ve futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, bu yıl tarihi bir istatistiğe ev sahipliği yapıyor. Bu dev turnuvada, kariyerlerinde daha önce Dünya Kupası kaldırma onuruna ve mutluluğuna erişmiş tam 22 şampiyon futbolcu, ülkelerinin başarısı için yeniden sahne alacak. Devler arenası, geçmiş turnuvaların krallarını bir kez daha yeşil sahada buluşturacak.