2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
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ÖSYM, 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 DGS’nin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
2026 Dikey Geçiş Sınavı’nda tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların beklediği sonuçlar açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.