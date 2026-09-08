  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı İsrail akademi dünyasında skandal rapor ortaya çıktı! Gazze soykırımını eleştiren 100’den fazla Filistinli öğrenciye ırkçı infaz! New Mexico’nun adını değiştirmek istiyor! Trump’tan şimdi de “New America” çıkışı Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı! 800’e yakın can kaybı! Lübnan’da savaşın en ağır bedelini çocuklar ödedi CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi Srebrenitsa kasabına Sırbistan’dan alçakça saygı! Bosna Hersek skandala tepki gösterip diplomatik ilişkileri askıya aldı!
Eğitim 2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Eğitim

2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM, 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 DGS’nin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

2026 Dikey Geçiş Sınavı’nda tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların beklediği sonuçlar açıklandı.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül
2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül

Eğitim

2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23