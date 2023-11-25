2024’ü ticari araçlarda dönüşüm yılı ilan etti! Fuara damga vurdu!

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, 60. yılını kutlayacağı 2024’ü ticari araçlarda dönüşüm yılı olarak ilan ederek yeni yıla hızlı giriş yapmaya hazırlanıyor.

2021 yılında Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Grubu’nun gücünü de arkasına alan BMC, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla ticari araçlarda gaza basmaya devam ediyor.

BMC, 21 – 25 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde 21. kez düzenlenen, ticari araç dünyasının önde gelen oyuncularının yer aldığı SOLUTRANS 2023 Ticari Araç ve Taşımacılık Fuarı’na çıkarma yaptı.

BMC TUĞRA Fuara damga vurdu

BMC, ulaştırma ve ticaret araçlar sektörünün kalbinin attığı bu fuarda modern tasarımı, ileri teknolojisi ve üstün performansıyla öne çıkan BMC TUĞRA 1846 Çekici Serisi ELG ve ESG versiyon kamyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Çekici, yol ve inşaat serileriyle ilk kez Eylül 2018’de Almanya’nın Hannover kentinde IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda sergilenen BMC TUĞRA, ileri teknolojisi, dayanıklı yapısı ve üstün çekiş gücünün yanı sıra ergonomik kabin tasarımıyla SOLUTRANS 2023 Ticari Araç ve Taşımacılık Fuarı’na da damgasını vurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güç, dayanıklılık ve konforu bir arada sunan BMC TUĞRA, Hız Sabitleyici, Intarder, 4 Noktadan Bağımsız Havalı Kabin Süspansiyonu, Elektronik Frenleme Sistemi (EBS), Şerit Takip Asistanı (LDWS), Isıtmalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar, Buzdolabı gibi donanımları sayesinde sürücülere keyifli sürüş imkanı sağlıyor.

BMC dönüşüm için düğmeye bastı

Otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçlardan taktik tekerlekli araçlara, paletli araçlardan insansız kara araçlarına kadar pek çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını geliştirerek üretebilen BMC, alameti farikası olan ticari araçlarda 2024’ü dönüşüm yılı ilan etti. Bu konudaki çalışmalarına 2023 yılında başlayan BMC, bir yandan kendi çatısı altında Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırımlar yaparken bir yandan da uluslararası star-uplarla iş birlikleri yaparak geliştirdiği yeni nesil ticari araçlarla yepyeni bir BMC’ye hayat vermeye başladı.