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Ekonomi 2024'te ekonomiyi bekleyen tehditler! Küresel şoklara hazırlıklı mısınız?
Ekonomi

2024'te ekonomiyi bekleyen tehditler! Küresel şoklara hazırlıklı mısınız?

Yeniakit Publisher
2023-12-30 15:54:00 - 2023-12-30 15:55:04
2024'te ekonomiyi bekleyen tehditler! Küresel şoklara hazırlıklı mısınız?

2024 yılında takipte olunması gereken ekonomik sorunlar var. Global bir kriz beklentisine göre ülkeler de konumlarını pekiştirme gayretindeler.

Allianz Trade’in son açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, küresel GSYH'nin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin sandık başına gideceği 2024 yılının seçim takvimi, ekonomik belirsizliği artıracak. Bunun yanı sıra jeopolitik ve ekonomik politika belirsizliği de dünya ekonomisini 2024 yılında negatif bir arz şoku ile karşı karşıya bırakabilir.

Ülke bazlı beklentiler

Allian Trade ekonomistlerinin 2024 yılında takipte olunması gereken on temel konunun her birini Taylor Swift'in hit bir şarkısıyla eşleştirerek oluşturdukları playlist’in ilk sırasında “Hazır mısınız?” var. Buna göre; 2024 siyasi ajandanın yoğun olduğu bir yıl olacak. Küresel GSYH'nin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin sandık başına gideceği 2024’te Avrupalı seçmenler AB temsilcilerini; Portekiz, Belçika, Avusturya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık seçmenleri milletvekillerini; ABD, Meksika, Tayvan ve Romanya ise yeni başkanlarını seçecek.

Yumuşak iniş beklentisi

Listede ikinci sırayı ise “Her şey bitti mi?” alıyor. Avrupa’da temel politika faizlerindeki artışın etkilerinin henüz tam olarak görülememesi nedeniyle; ABD ve Euro Bölgesi'nde yumuşak bir iniş bekleniyor. 2024 yılı GSYH büyümesinin ABD'de yüzde 1,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,8, Çin'de yüzde 4,6 ve İngiltere'de yüzde 0,6 olacağı tahmin ediliyor.

Dezenflasyon süreci

Azalan talep ve enerji ile gıdada olumlu baz etkileri sayesinde dezenflasyonun güç kazandığı belirtilen rapordaki playlist’in üçüncü sırasında ise “Silkinme zamanı” var. Bu başlık altında da azalan talep ve enerji ile gıdanın olumlu baz etkisi ile dezenflasyonun güç kazandığı vurgulanıyor.

Çin'deki canlanma

Playlist’in 6. başlığı ise “Anti-kahraman”. Çinli tüketicilerin beklentinin aksine ekonomiyi yeniden canlandıramadığı vurgulanan rapora göre, Çin, küresel ihracat pazarlarındaki kayıplarını ve zayıf iç talebi telafi etmek için politika desteğini artırmayı sürdürecek.
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Zorlu sınavdan geçenler

Gelişmekte olan ülkelerin değerlendirildiği ve playlist’in 7. başlığı olan “Her şey değişti” başlığı altında ise Allianz Trade ekonomistleri, yüksek maliyetle yeniden finanse edilmesi gereken büyük miktarda borçlara sahip Mısır, Arjantin ve Gana gibi ülkeleri zor bir sınavın beklediği vurgulanıyor.

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