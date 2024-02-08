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Eğitim 2024-YKS'de 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı
Eğitim

2024-YKS'de 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 16:03:00 - 2024-02-08 16:04:21
2024-YKS'de 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' (SSS) yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' (SSS) yayımlandı.

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024-YKS'ye ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular', ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, YKS ile ilgili merak edilen sorulara ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Sınav 8-9 Haziran’da, sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 1 Şubat’ta başlayan başvurular, 26 Şubat'a tarihine kadar devam edecek. Sınavda her oturum için ücret 295 TL olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre ise sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak.

 
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