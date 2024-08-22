2024-YKS ek tercih süreciyle ilgili YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin yarın sona ereceği bildirilerek, mazeretli kayıt başvurularının 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.

- ADAYLARIN YÜZDE 49,35'İ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Ön lisans pilotaj programının 536.7 gibi rekor puanla öğrenci aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Yine siber güvenlik, bilgisayar programcılığı hem yüksek puanlarla öğrenci alırken hem de yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve 987 bin 388 aday yerleştirildi.

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Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yüzde 49,35'i ilk üç tercihinden birisine yerleşmeyi başardı. Adaylar, YÖK tarafından bu yıl ilk kez açılan yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde açılan 73 yeni programda doluluk yüzde 100 oldu. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı ek tercihlere gerek kalmadan doldu."

Açıklamada, bu yıl yapay zeka ve bilişim temelli açılan ön lisans programlarının, "yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme ve arka-yüz yazılım geliştirme" olduğu bildirildi.

- "ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEĞİ OKUMAKTA OLDUKÇA BECERİKLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokulları programlarından mezun olanların süratle istihdam edilmesinin, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırdığını vurgulayan Özvar, bunun programlardaki doluluk oranlarını yükselttiğini kaydetti.

Özvar, meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam."

Çağın dönüşen ihtiyaçları ve istihdama yönelik yeni programlar açmaya devam ettiklerini anlatan Özvar, "YKS 2024 üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli yere sahip olacak." açıklamasını yaptı.