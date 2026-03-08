2024 yılında 3 tahminde bulundu! “ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya

ABD için zafer imkansız! Jiang Xueqin’e göre, ABD’nin İran karşısında askeri bir başarı elde etmesi matematiksel olarak mümkün değil. İran’ın dağlık coğrafyasının işgalci kuvvetleri adeta "rehin" alacağını belirten uzman, ülkeyi kontrol edebilmek için 3-4 milyon askere ihtiyaç olduğunu, bu rakamın ise ABD için imkansız bir rüya olduğunu vurguluyor.

Maliyet asimetrisi Pentagon'u yakıyor Savaşın ekonomik boyutuna dikkat çeken Jiang, "yıpratma savaşı" stratejisinin ABD’yi içten içte kemirdiğini ifade ediyor. 50 bin dolarlık İran dronlarını düşürmek için ABD’nin milyonlarca dolarlık füzeler harcamak zorunda kaldığını hatırlatan uzman, bu maliyet asimetrisinin süper güç denilen ABD’yi finansal bir çöküşe sürükleyeceğini öne sürüyor.

Tarih tekerrür ediyor: Emperyal kibir ve çöküş MÖ 415 yılındaki Atina’nın Sicilya Seferi’ni örnek gösteren Jiang, tarihin emperyal kibirle girilen savaşların felaketle sonuçlandığına dair uyarılarla dolu olduğunu hatırlatıyor.

ABD’nin Kasım seçimlerinden sonra İran ile gireceği olası bir çatışmanın, küresel düzeni geri dönülmez şekilde değiştireceğini ve Amerikan İmparatorluğu'nun sonunu hazırlayacağını iddia ediyor.