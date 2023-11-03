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Ekonomi 2024 yılı IMEI telefon kayıt ücreti belli oldu
Ekonomi

2024 yılı IMEI telefon kayıt ücreti belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:58:00 -
2024 yılı IMEI telefon kayıt ücreti belli oldu

2024 yılı için yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile telefon IMEI kayıt ücretleri de belli oldu. Peki vatandaş, aksi bir karar alınmadığı takdirde önümüzdeki yıl için kaç TL ödeme yapacak?

TÜİK'in açıkladığı Ekim 2023 enflasyon oranı verileri ile yeniden değerleme oranı da belli olmuş oldu. Böylelikle vatandaş, 2024 yılında ödeyeceği vergi, ceza ve harçlara gelecek zammı öğrenme imkânı yakaladı. TÜİK verilerine göre yeniden değerleme oranı, önümüzdeki yıl için yüzde 58,46 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının etkileyeceği hususlardan bir tanesi de IMEI kayıt ücretleri. Yani yurt dışından getirilen bir akıllı telefonun Türkiye'de kayıtlı hâle getirilmesi için yapılması gereken ödeme. Bilenleriniz vardır; bu tutar, 2023'ün başında 6.091 TL idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı bir karar ile bu tutarın 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar vermişti. 

Peki bu yıl da bir değişiklik olmazsa IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili farklı bir karar çıkmaz ise 2023 yılında 20 bin TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlı ödenecek. Yani 2024 yılı IMEI kayıt ücreti, 31 bin 692 TL olarak ödenecek.

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