2024 LGS sonuçları açıklandı

MEB'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2024 LGS sınav sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü açıklanacağı duyulmuştu. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler meb.gov.tr adresi üzerinde T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçları öğrenebilirler.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

LGS sonuçları açıklandı. Merkezi sınav puanıyla yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşen LGS'de ter dökmüştü. Sınav sonuçları MEB ekranından açıklanırken, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini doldurarak sonuçları sorgulatabilirler.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçlarını yukarıda yer alan linke tıklayarak açılan ekranda belirtilen yerleri eksiksiz doldurup öğrenebilirsiniz.

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LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler ve veliler tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusunun cevabını merak etmeye başladı. MEB LGS sınav sonuçlarıyla aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayınlayacak.

LGS sonuçlarının açıklanması ile birlike adaylar tercihlerini e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MEB'DEN BİR İLK! ÇOCUKLARI LGS'YE GİREN VELİLER İÇİN HAZIRLANDI

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenci 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını merak ediyordu. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.