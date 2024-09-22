2024 KPSS DHBT sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gerçekleştirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gerçekleştirildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar günü 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.
Saat 10.15'te başlayan ve 40 sorudan oluşan sınav için adaylara 60 dakika süre verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabildi.
Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak. (İLKHA)