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Eğitim 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
Eğitim

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-08 12:58:00 -
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatili 11 Kasım’da başlayacak. Öğrenciler bu ara tatilde 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Tatil sonrasında okullar, 15 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

11 Kasım'da başlayacak olan ara tatil ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak.

Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

 

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