2023'ün ilk bombasını Süper Lig devi patlattı!

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki milli futbolcu için özellikle Siyah-Beyazlılar bastırıyor. Marsilya, Cengiz Ünder'in kiralanmasına sıcak bakarken başarılı ismin kesin karar için Beşiktaş'tan süre istediği belirtiliyor. Devre arasında transferle ilgili resmi gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kanat transferi için mesai harcayan Beşiktaş, Cengiz Ünder için bastırmaya devam ediyor. Galatasaray'ın da gündeminde olan milli oyuncunun kiralanması için Marsilya ile anlaşma sağlanırken, Cengiz Ünder'in kararını vermesi bekleniyor.

Ara transfer döneminde turnayı gözünden vurmak isteyen Beşiktaş, Cengiz Ünder için tüm imkanları seferber etti. Marsilya'nın kadroda düşünmediği ve kiralık transferine onay verdiği Cengiz Ünder ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibiyle büyük oranda el sıkıştı.

Cengiz Ünder transferinde Galatasaray'a oranla daha ciddi adımlar atan Beşiktaş, milli futbolcuya ara transfer döneminde imza attırmaya kararlı. Öte yandan Cengiz Ünder kariyeriyle ilgili kesin kararını vermiş değil.

Avrupa'da top koşturmaya devam etmek isteyen Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı Marsilya'da sezonu bu şekilde tamamlamaya da razı değil. Kendisine gelecek tüm teklifleri değerlendirecek olan Cengiz Ünder, Avrupa'nın majör liglerinden cazip bir teklif almaması durumunda Süper Lig'e kiralık geri dönebilir.

Akşam'a göre; Cengiz Ünder transferiyle ilgili ocak ayında resmi gelişme yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geride bıraktığımız sezonda Marsilya'nın en önemli ismi olan Cengiz Ünder, Igor Tudor'un gelişiyle gözden düştü. 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon toplam 21 maça çıkarken sadece 1 gol, 1 asist üretebildi.