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2023’te ‘her yerden herkese genişbant’
için kalan
Ekonomi

2023’te ‘her yerden herkese genişbant’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kamu Bilişim Derneğince dijital ortamda düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, bu dönemde artan internet erişim ihtiyacını karşılamaya çalışan devletlerin kamu dijital dönüşüm, imkan ve kabiliyetlerinin de test edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:49:00 -
2023’te ‘her yerden herkese genişbant’

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede bilgi ve iletişim altyapılarının kullanımının arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bankacılık ve iletişim başta olmak üzere birçok sektörün evden çalıştığını, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim platformlarıyla öğrencilerle buluştuğunu kaydetti.

e-ticaret sitelerine ilginin arttığını vurgulayan bakan Karaismailoğlu, “2023’te ‘her yerden herkese genişbant’ ilkesiyle hareket ederek, tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye hızda genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Müdahale ekipleri hazır

İnternette güvenliğe de dikkat çeken Karaismailoğlu, “Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk” diye konuştu.

Karaismailoğlu, “Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. İnanıyorum ki,önümüzdeki dönemde, Türkiye’yi bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında göreceğiz” değerlendirmesi yaptı.

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