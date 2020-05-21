Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede bilgi ve iletişim altyapılarının kullanımının arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bankacılık ve iletişim başta olmak üzere birçok sektörün evden çalıştığını, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim platformlarıyla öğrencilerle buluştuğunu kaydetti.

e-ticaret sitelerine ilginin arttığını vurgulayan bakan Karaismailoğlu, “2023’te ‘her yerden herkese genişbant’ ilkesiyle hareket ederek, tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye hızda genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Müdahale ekipleri hazır

İnternette güvenliğe de dikkat çeken Karaismailoğlu, “Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk” diye konuştu.

Karaismailoğlu, “Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. İnanıyorum ki,önümüzdeki dönemde, Türkiye’yi bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında göreceğiz” değerlendirmesi yaptı.