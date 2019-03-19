2023’te hedef yüzde 65 yerli ve yenilenebilir enerji

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından düzenlenen “Çatılarda güneş enerjisantrali (GES) uygulama fırsatları” konulu seminere katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yerli ve yenilenebilir enerji alanında üretimin artarak devam ettiğini söyledi.

Çatıda üretim teşvik ediliyor

Yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu ifade eden Tancan, yeni dönemde lisanssız santraller ile tüketicinin kendi enerjisini karşılamasına yönelik teşvik edici düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Tancan, “Çok yakında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, kamuoyunun ve sektörün de görüşlerini almak suretiyle çatılarda elektrik üretimini teşvik etmeye yönelik, aylık mahsuplaşma mekanizmasını devreye alarak, tüketicileri kendi tükettiği noktada elektriği üretmeye teşvik edecek mekanizmalar için çalışmalar söz konusu. İnşallah bunlar çok kısa sürede açıklanacak” diye konuştu. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Tancan, “Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Yerli ürün kullanana ilave teşvik

Tancan, kullandıkları teknolojilerin mümkün olduğunca yerli üretimden temin edilmeye çalışıldığını dile getirerek, “Yerli ürün kullanılması durumunda verilen ilave teşvikler söz konusu. Bunu daha cazip hale getirecek çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede bunu da tamamlayıp mümkün olduğunca daha çok yerli ürün kullanılmasını teşvik edecek mekanizmaları da yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.