2023'e kadar "model fabrika" sayısı 14'e çıkacak

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrika) sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, rekabetçi üretim ve verimlilik konusunda sanayide dijital dönüşüm yatay politika alanları arasında yer aldı. Dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla öncelikli sektörlerde üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, imalat sanayisinin dijital dönüşümüne yönelik iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirecek arayüzlerin ve standartların oluşturulması ve farkındalığın artırılması sağlanacak.

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına yönelik, Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak.

- "İyi uygulamalar" portalda yer alacak

İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik teknoloji çözümleri, iyi uygulamalar, kullanım senaryoları, eğitim materyalleri, standartlar gibi bilgi ve araçlara erişim sağlanmasına imkan tanıyacak dijital dönüşüm örnek uygulama kütüphanesini de içeren bir portal oluşturulacak.

Öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak.

Dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri, organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri de oluşturulacak.

Plan dönemi sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükseltilecek.

-Dijital dönüşümde danışman havuzu oluşturulacak

Başta KOBİ'ler olmak üzere, işletme özelinde dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasını sağlamak amacıyla dijital dönüşüm alanında yetkin ve akredite edilmiş danışman havuzu oluşturulacak.

Sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılacak, fabrika ve tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınacak, firmaların uçtan uca siber güvenliği periyodik test edilecek.

Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek. 2023'te öncelikli sektörlerde endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek.

Teknoloji tedarikçileri, endüstriyel bulut platformu üzerinde sunulabilecek yapay zeka, ileri veri analitiği, simülasyon ve optimizasyon, ürün yaşam döngüsü, üretim yönetim sistemleri gibi uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde teşvik edilecek, firmaların bu platformu kullanımı dijital dönüşüme yönelik destekler vasıtasıyla özendirilecek.

Plan dönemi sonunda öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının 20 bine ulaştırılması hedefleniyor.