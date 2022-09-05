2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle asgari ücrete ara zam yapıldı. Temmuz zammının ardından şimdi gözler aralık ayına çevrildi. Peki, asgari ücret 8 bin lira olur mu?

2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayında yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücret 5500 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler her sene olduğu gibi aralık ayına çevrildi. Bilindiği gibi aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu önemli dört toplantı yapacak. Son toplantının ardından ise belirlenen rakam açıklanacak.

Yeni yıl öncesinde vatandaşlar zam tahminlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Kasım ayında bir ara zam çalışmasının olmayacağını belirten Bakan Bilgin, "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında görüşeceğiz. Zaten açıkladık" dedi.

Merkez Bankasını'nın yılsonu enflasyon oranı yüzde 70 oranında... Enflasyon rakamlarına göre asgari ücrete zam yapılacak. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 30-40 oranında bir artış yapılacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete yüzde 30'lık bir artış yapılırsa maaş 7000 TL'yi bulacak. Asgari ücret konusunda net açıklama ise Aralık 2022'nin son haftasında gelmesi bekleniyor.