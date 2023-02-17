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Ekonomi 2023 yılı aktüerlik sınavları duyurusu yayımlandı
Ekonomi

2023 yılı aktüerlik sınavları duyurusu yayımlandı

SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2023 yılı aktüerlik sınavları hakkında duyuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:45:00 -
2023 yılı aktüerlik sınavları duyurusu yayımlandı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir. Bu kapsamda, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir.

Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.seddk.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2023 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2023 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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